"حزب الله" اللبناني يعلن استهدافه مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه للتجهيزات التجسسية وموقعين لتجمع جنود الجيش الإسرائيلي بالمنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة، ومبنى آخر في ‏مستعمرة المطلة، والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا".

وأوضح في بيان: "ردا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة ‌‎05:40‏ من عصر يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف: "ردا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة ‌‎06:00 من مساء يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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كما أكد في بيان: "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎03:00‏ من بعد ظهر يوم الخميس 22-02-2024، التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

هذا وشهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وأنباء عن وقوع إصابات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT