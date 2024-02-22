مبعوث البيت الأبيض يجري محادثات في إسرائيل بشأن صفقة الأسرى

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، بأن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك وصل إلى إسرائيل حيث سيجري محادثات بشأن صفقة الأسرى والعمليات العسكرية في غزة.

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ويزور المبعوث الخاص للبيت الأبيض بريت ماكغورك إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي بعد ظهر اليوم الخميس، لمناقشة محادثات صفة إطلاق الأسرى المحتملة وعملية الجيش الإسرائيلي الوشيكة في رفح.

وفي وقت لاحق من هذا المساء، سيجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، يليه مجلس الأمن القومي بالكامل.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

وكانت وسائل إعلام أمريكي أفادت اليوم، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز سيتوجه إلى باريس الجمعة للقاء مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل للتفاوض حول قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" إنه من المتوقع أن يبحث بيرنز في باريس إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكن نتنياهو لم يوافق بعد على إرسال وفد إسرائيلي إلى العاصمة الفرنسية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل