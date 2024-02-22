القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أنها نفذت أمس الأربعاء أربع ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين استهدفت صواريخ كروز ومنصات إطلاق وطائرة مسيرة هجومية.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: "في 21 فبراير، بين الساعة 12:00 صباحا والساعة 6:45 مساء (بتوقيت صنعاء) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أربع ضربات دفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "أسقطت قواتنا طائرة مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس".

وتابع البيان: "حددت قواتنا الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات بدون طيار من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بعد ذلك بضرب وتدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرة بدون طيار دفاعا عن النفس".

وأكد البيان أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

Feb. 21 Red Sea Rollup



On Feb. 21, between 12:00 a.m. and 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted four self-defense strikes against seven mobile Houthi Anti-Ship Cruise Missiles and one mobile Anti-Ship Ballistic Missile launcher that were… pic.twitter.com/SxSlZWLodK — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 22, 2024

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية أمس الأربعاء، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية، نفذت قصفا على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.

في حين أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT