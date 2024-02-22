البحرية البريطانية: الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين ونشوب حريق فيها شرقي عدن

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية، بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن باليمن حيث تعرضت سفينة لهجوم بصاروخين ما أدى لنشوب حريق فيها.

وقالت الهيئة في بيان: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن".

وأضافت الهيئة في بيانها أن "سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين مما أدى إلى نشوب حريق على متنها وأن قواتها تعاملت مع الواقعة".

وتابع البيان: "ننصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه".

UKMTO WARNING INCIDENT 037 - UPDATE 001



ATTACK



Warnings - 2024 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/sXwpScJ4tw — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 22, 2024

وفي ذات السياق قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن "سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين جنوب شرقي عدن".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت أنها نفذت أمس الأربعاء أربع ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين استهدفت صواريخ كروز ومنصات إطلاق وطائرة مسيرة هجومية.

في حين أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT