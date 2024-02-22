صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29410 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

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وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29410 شهداء و69465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف البيان: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأشار البيان إلى أن: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و 132 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT