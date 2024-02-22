إطلاق صاروخين من جنوب لبنان وإسرائيل تقصف عدة بلدات بالمدفعية (فيديو + صور)  

أفاد مراسل RT بأنه تم إطلاق صاروخين موجهين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل مما أدى إلى إصابة أحد المنازل في مستوطنة كفر يوفال، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص.

وذكر مراسلنا أنه تم إطلاق صاروخين موجهين من جنوب لبنان باتجاه أهداف في مستعمرتي كريات شمونة وكفر يوفال شمال إسرائيل.

وقد سقط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على منزل في كفار يوفال بالجليل الأعلى ومنزل آخر تضرر في كريات شمونة جراء قذيفة أخرى مضادة للدروع.

وأعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية

عند الساعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم الخميس مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

عند ‏الساعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم الخميس مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص في محيط بلدة الخيام جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدات الخيام ومارون الراس وكفركلا على الحدود جنوب لبنان.

وقال مراسلنا إن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء جنوب لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت.

المصدر: RT