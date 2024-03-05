لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /05.03.2024/

تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ151 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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