"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر: 2000 إسرائيلي بين قتيل وجريح

نشر "حزب الله" اللبناني ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 (عقب إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى) ولغاية يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساء بتوقيت لبنان.

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وذكر الإعلام الحربي في "حزب الله" في "إنفوغراف" أنه في هذه الفترة، نفذ 1194 هجوما ضد إسرائيل.

وأوضح أن استهدافاته جاءت كالآتي:

- 107 مستوطنات.

- 841 موقعا حدوديا.

- 74 موقعا خلفيا.

- 134 نقطة حدودية.

- 38 مسيرة وطائرة.

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وقال "حزب الله" إن خسائر إسرائيل بلغت:

- 68 آلية عسكرية.

- 38 مركزا قياديا.

- 287 دشمة وتحصين.

- 300 تجهيز فني.

- 570 وحدة استيطانية مدمرة.

- 2 مصنع عسكري.

- 22 مربض مدفعية.

- 2 منصة قبة حديدية.

وأشار "حزب الله" إلى أن الخسائر البشرية لدى إسرائيل بلغت أكثر من 2000 بين قتيل وجريح.

المصدر: RT