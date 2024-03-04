خلاف جديد.. مشادة وتبادل اتهامات بين رئيس الأركان الإسرائيلي والوزراء حول إنجازات الجيش في غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية الاثنين حقيقة خلاف حاد بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء الحكومة خلال جلسة لتقييم الموقف وجه خلالها الوزراء انتقادات لإنجازات الجيش في غزة.

وبحسب القناة، وقعت مشادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي والوزراء انتهت بالصراخ بعضهم على بعض، وقال هاليفي للوزراء: "أنتم لم تريدوا مطلقا الحرب البرية على غزة".

وخلال جلسة تقدير الموقف هذه، وجه وزراء الحكومة الإسرائيلية انتقادات لاذعة لإنجازات الجيش خلال الحرب في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الحرب البرية كانت خيارا سيئا.

وقالت القناة 12، إن رئيس الأركان لم يرض عن اتهامات الوزراء ورد عليهم حتى وصلت الأمور بينهم حد الصراخ، وقال: "أود تذكيركم، لو لم تضغط المؤسسة العسكرية لما كانت هناك حرب برية في غزة".

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على هذه التسريبات قائلا: "نحن لا نعلق على ما يقال في الجلسات المغلقة".

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي يوم الأحد، تقديم استقالات جماعية احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية.

والجدير ذكره، أن الخلافات في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية تصاعدت بشكل واضح في الأيام الأخيرة، وكان أخرها استياء بنيامين نتنياهو من الوزير بيني غانتس إثر زيارة يقوم بها إلى واشنطن دون موافقة رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير إسرائيلي أن القيادة السياسية والأمنية شهدت خلافات كبيرة حول اتفاق جديد على صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، ما أدى إلى عدم مشاركة منسق الأسرى الجنرال نيتسان ألون في مباحثات القاهرة.

المصدر: RT