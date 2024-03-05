"حزب الله" اللبناني: استهدفنا مبنى في مستوطنة كريات شمونا شمال إسرائيل وأصبناه وأوقعنا إصابات مؤكدة

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً ‏استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‌‎مساء ‌‎اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان)، مبنى في ‏مستعمرة كريات شمونة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الحزب استهدافه لمستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وأفادت مراسلتنا اليوم بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة حولا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذير من تداعيات الحرب.

المصدر: RT