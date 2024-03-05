 
مباشر
عاجل
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا"

"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا"

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3so

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء استهدافه مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

إقرأ المزيد
فيديوهات تظهر رشقة صاروخية كبيرة تم إطلاقها من لبنان على مستوطنة كريات شمونا (فيديوهات)
فيديوهات تظهر رشقة صاروخية كبيرة تم إطلاقها من لبنان على مستوطنة كريات شمونا (فيديوهات)

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‌‎مساء ‌‎ال‎يوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان) مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

يتبع..‏

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا