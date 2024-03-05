"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا"

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء استهدافه مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

إقرأ المزيد

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‌‎مساء ‌‎ال‎يوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان) مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

يتبع..‏