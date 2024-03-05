"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا"
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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء استهدافه مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان) مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
يتبع..