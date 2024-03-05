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"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا"

وسائل إعلام: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان-فيديو

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان-فيديو
AFP
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية صواريخ القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ.

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وأفادت مراسلتما بأنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

وأضافت أن هذه الرشقة الصاروخية تعتبر الأكبر في عدد الصواريخ على كريات شمونا منذ بدء الحرب.

وطالبت السلطات المحلية الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

واليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مع ازدياد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بينه والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذير من تداعيات الحرب.

المصدر: RT

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