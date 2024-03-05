رئيس الاستخبارات الروسية الخارجية: اقتحام حماس غلاف غزة كان فشلا مطلقا للاستخبارات الإسرائيلية

وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين اليوم الثلاثاء، اقتحام مقاتلي "حماس" مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، بأنه "فشل مطلق" للاستخبارات الإسرائيلية.

وقال ردا على سؤال بهذا الشأن في مقابلة مع قناة "سولوفيوف" التلفزيونية: "نعم، هذا فشل، أولا وقبل كل شيء للاستخبارات التي كانت تعتبر واحدة من أقوى الاستخبارات في العالم، ولكنها فشلت بشكل مطلق. وبسبب هذا الفشل بشكل عام لا يزال يتعين على المسؤولين (الإسرائيليين) تحمل التبعات".

وبحسب ناريشكين، فإن فشل الاستخبارات الإسرائيلية "يرتبط بمثل هذه العمليات المعقدة التي تحدث في العالم"، مضيفا "العالم يغلي وفي حالة من الفوضى، أجهزة الاستخبارات لم تضعف مقارنة بمستوى عملها هناك قبل 10 أو 15 أو 20 سنة. كل ما في الأمر أن ظروف العمل قد تغيرت بشكل كبير نحو الأسوأ. وهذا أمر مثير للقلق".

وفي 7 أكتوبر 2023، أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات ما يسمي بـ "غلاف غزة" المتاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي من العسكريين والمستوطنين، وأسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى الآن عن سقوط نحو 31 ألف قتيل وأكثر من 72 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتسببت في انتشار الجوع وتفشي المرض وحولت مساحات شاسعة من أراضيها إلى خراب.

المصدر: RT