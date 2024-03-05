بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يصب الإسمنت في نفق لـ"حماس"

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه قيام آليات بصب مادة الإسمنت في أحد الأنفاق التي اكتشفها في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "تم تحييد النفق التابع لحماس، والذي لديه عدة تشعبات وتم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مبينا أن "مسار النفق لم يخرق الحدود ليصل إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "شارك في عملية إنشاء هذا النفق بشكل مباشر يحيى ومحمد السنوار اللذان أشرفا على أعمال تخطيط، وإنشاء ورصد الميزانية وأخذا الكثير من الموارد الخاصة بسكان غزة من أجل إنشاء بنى تحتية بدلا من بنى تحتية مدنية".

المصدر: RT