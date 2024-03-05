بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره "أكبر نفق تم اكتشافه شمال قطاع غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تدمير أكبر تابع لحركة "حماس" تم اكتشافه في شمال غزة، والذي تم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح بيان الجيش أنه النفق كان له فروع متعددة وتم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إلا أنه لم يعبر الطريق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد الجيش بأنه انخرط طوال الأسابيع القليلة الماضية، في دراسة وتفكيك النفق بعد اكتشافه في 16 ديسمبر 2023.

المصدر: RT