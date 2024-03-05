الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30631

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30631.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات".

وذكرت أن "الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا"، معلنة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا و 72043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم بوصول جثامين 8 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف إسرائيلي استهدف حي سكني بمخيم جباليا شمالي القطاع فجر اليوم.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال مدينة بيت لاهيا، الواقعة شمال جباليا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 8 مواطنين من بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ151 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT