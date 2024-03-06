الجيش الأمريكي: دمرنا صاروخا ومسيرات حوثية كانت تستهدف المدمرة الأمريكية "كارني" في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فجر الأربعاء، تدمير صاروخ باليستي و3 أنظمة لمسيرات أطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، كانت تستهدف المدمرة "كارني".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "في 5 مارس، بين الساعة 3 بعد الظهر والساعة 5 مساء (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيرة هجومية".

وأضاف البيان: "انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه السفينة "يو إس إس كارني" في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بالسفينة".

وتابعت القيادة الوسطى الأمريكية: "في وقت لاحق بين الساعة 8:45 مساء والساعة 9:40 مساء، دمرنا ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث سفن سطحية مسيرة دفاعا عن النفس".

وأشار البيان إلى أن "قوات القيادة الوسطى الأمريكية رصدت الصواريخ والطائرات والمركبات البحرية المسيرة وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

هذا وكانت قد أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" مساء يوم الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT