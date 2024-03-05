بالفيديو.. الرئيس البرازيلي يرفع العلم الفلسطيني خلال افتتاح مؤتمر الثقافة الوطنية

ظهر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء في مقطع فيديو حاملا العلم الفلسطيني خلال افتتاح المؤتمر الرابع للثقافة الوطنية في العاصمة برازيليا.

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وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الرسمي البرازيلي، دا سيلفا حاملا العلم الفلسطيني رفقة عدد من الشخصيات البرازيلية البارزة منهم الشاعر أنطونيو مارينيو ووزيرة الثقافة مارجريت مينيزيس، وسط تصفيق حار من الحضور.



ودعا مارينيو في كلمته ألقاها خلال المؤتمر إلى "إنهاء الإبادة الجماعة في غزة"، معلنا "دعمه لموقف وشجاعة دا سيلفا ومطالبته بالسلام للشعب الفلسطيني، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه".



وختم مارينيو كلمته وهو يردد عبارة "عاش الشعب الفلسطيني حرا ذا سيادة، فلتسقط الإبادة الجماعية يحيا السلام والمحبة".

واتهم الرئيس البرازيلي في وقت سابق إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

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وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه. كما استدعى السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.