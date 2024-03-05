الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا جنوب نابلس بزعم تنفيذه عملية طعن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مقتل الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما) عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزارة قولها إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها قبل قليل باستشهاد الطفل شحادة".

وكانت مصادر محلية أفادت لـ "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح، وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الطفل قام بطعن جندي إسرائيلي، وأشار مستشفى بيلنسون إلى أن "حالة المصاب في عملية الطعن خطيرة".

ويوم السبت الماضي، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم معتبرة ذلك خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

وعقب اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، شرعت القوات الإسرائيلية برفقة الجيش، بحملات اعتقال واسعة طالت مئات المدنيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وخلال العملية البرية العسكرية داخل قطاع غزة، اعتقلت قوات الجيش عشرات المدنيين الفلسطينيين من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأشار عدد من أسرى غزة الذين تم إطلاق سراحهم لاحقا، إلى أن الجيش الإسرائيلي مارس عليهم جميع أشكال التعذيب والتنكيل وكان يعاملهم بشكل لا أخلاقي ويمنعهم من أبسط حقوقهم.

المصدر: RT