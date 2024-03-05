خبير مصري يرد على تصريحات "غير مألوفة" لنائبة بايدن

علق الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي لا تتوافق مع سياسة واشنطن وتصرفاتها حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وقال فارس في تصريحات لـRT: "خرجت علينا كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بتصريحات لا تتوافق مع سياسة واشنطن حيال العدوان الإسرائيلي على غزة تطالب فيها بضرورة وقف إطلاق النار، وأرى أن هذه التصريحات لا تمت لواقع الرغبات الأمريكية بصلة".

وأوضح فارس أن هذه التصريحات أبعد بكثير عن الواقع كون الولايات المتحدة هي من تحارب في غزة وهي من ترسل الأسلحة إلى إسرائيل ولم تتوقف هذه الإمدادات الأمريكية منذ اليوم الأول من الحرب حتى الآن.

ونوه الخبير المصري بأن الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان تقدر بـ95 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه التصريحات تأتي في سياق امتصاص الغضب العالمي والدولي المتزايد ضد أمريكا وإدارة وبايدن لتخفيف الضغوط عليها خاصة أنها هي التي أعطت الغطاء والحماية السياسية والقانونية والأمنيه والعسكرية لإسرائيل.

وتابع: "بالتالي فإن الولايات المتحدة في الحرب على غزة أصبحت فاعلا أصليا مثلها مثل إسرائيل وليست مجرد شريك فقط وعليه فإن إدارة بايدن بهذه التصريحات تظهر أن هناك اتفاق ضمني أمريكي إسرائيلي على استمرار الحرب وهذه التصريحات تأتي ضمن سياسة توزيع الأدوار بينهم كون الولايات المتحدة هي من تستخدم دائما حق الفيتو في مجلس الأمن حتى لا تتوقف الحرب على غزة".

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد قالت إن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مؤكدة أنه نظرا لحجم المعاناة الإنسانية بات من الضروري وقف إطلاق النار فورا.

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة، ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات، مؤكدة أنه "لا توجد أعذار" وأن "ما نراه في غزة اليوم مدمر".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم