نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مؤكدة أنه نظرا لحجم المعاناة الإنسانية بات من الضروري وقف إطلاق النار فورا.

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة، ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات، مؤكدة أنه "لا توجد أعذار" وأن "ما نراه في غزة اليوم مدمر".

وأضافت أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.

وأشارت هاريس إلى أن الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا على الطاولة وحركة "حماس" بحاجة للموافقة عليه.

وكانت واشنطن قد طلبت الأسبوع الماضي من إسرائيل تقديم إجابات وضمان توصيل الإغاثة الإنسانية بشكل آمن بعد مقتل أكثر ن 100 شخص خلال توزيع مساعدات في شمال غزة.

هذا وقد أبلغ الوسطاء القطريون إسرائيل تأكيد كبار مسؤولي "حماس" أن هناك فجوة كبيرة بين اقتراح صفقة الرهائن ومطالبهم، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أفشلت بفضل حق النقض (الفيتو) في أكثر من جلسة مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات