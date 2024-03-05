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العثور على جثة دبلوماسي في السفارة الأمريكية بإسرائيل

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العثور على جثة دبلوماسي في السفارة الأمريكية بإسرائيل
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أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أمس الاثنين وفاة موظف لديها في ظروف غامضة.

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وقال المتحدث باسم السفارة ماثيو ميلر في بيان: "يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا مزيد من التفاصيل لنشاركها". فيما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الواقعة قيد التحقيق.

وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسي القتيل ليس السفير الأمريكي لدى إسرائيل، وليس هناك أي شكوك بوجود عمل إجرامي، منوها إلى عدم وجود أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: ديلي ميل

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