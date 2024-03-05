"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالطيران المسير

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الثلاثاء، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي الـ25 من يناير، أعلنت أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT

..