مصر تؤكد صعوبة والوضع في غزة وقسوته وتشدد على ضرورة وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الوضع في قطاع غزة شديد الصعوبة والقسوة، والخسائر الإنسانية غير مقبولة، مؤكدا تركيز مصر نحو الدفع والضغط المكثف لتحكيم صوت العقل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في تصريح مساء الأحد، أن مصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية.

وأضاف أن هناك أكثر من 30 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، مؤكدا أن مصر وفق هذا الوضع تحركت مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار والهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها كانت بجهد مصري وتعاون قطري أمريكي، كما أن هناك محادثات، ومصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن وقف إطلاق النار هو الضمانة الأساسية لدخول المساعدات بكميات كافية تلبي الاحتياجات العاجلة للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الانسانية لقطاع غزة ولا تمن بدورها تجاه غزة، مؤكدا أن هذا واجب إنساني وأخلاقي وسياسي تلتزم به.

وأكد المتحدث أن الوضع على المستوى الدولي والإقليمي في أزمات غير مسبوقة منذ فترة وتوالت الأحداث العالمية ثم إقليميا في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر تحدثت وحذرت من توسع الصراع في المنطقة وكانت هناك إرهاصات لذلك في البحر الأحمر وغيره وهذا مسار مثير بشدة للقلق.

المصدر: الأهرام