رئيس بورصة تل أبيب يحذر الحكومة من تداعيات اقتصادية "خطيرة" على إسرائيل

حذر الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف الحكومة الإسرائيلية من هروب رؤوس الأموال من البلاد، وتحول إسرائيل من دولة غنية إلى فقيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إلى أن "الحكومة تشجع الإسرائيليين عن غير قصد على تحويل الأموال إلى الخارح بدلا من استثمارها في الداخل".

ودعا الرئيس التنفيذ للبورصة الإسرائيلية الحكومة على اتخاذ إجراءات لدعم الاستثمار في إسرائيل، وقال بن زئيف إن "دولة إسرائيل، دون قصد، تشجع الناس على تحويل أموالهم إلى الخارج. هل سيكون ذلك مفيدا؟ بالتأكيد لا. لماذا لا نحتضن رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا وندعم الاقتصاد الإسرائيلي؟ مثلما تقوم شركة ببناء خطة عمل خمسية، لماذا لا نفعل ذلك هنا أيضا؟".

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وحذر بن زئيف من تحول إسرائيل إلى دولة فقيرة في ظل نزوح رؤوس الأموال وقال: "قبل بضع سنوات، قالوا إن سوق رأس المال هو مكان للأثرياء. إذا استيقظنا بعد عشر سنوات لنجد أن المال ليس في البلاد فإن إسرائيل ستتحول من دولة غنية إلى دولة فقيرة".

وأعرب المسؤول عن أمله في أن يكون العام الجاري 2024 عام الإصلاح، وقال: "ليس هناك عيب في القيام بالأشياء والقول إننا فشلنا، ولكن من المهم جدا أن نحاول".

كذلك حذر الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات العامة إيلان فلاتو من زيادة ميزانية الدفاع بما يتجاوز المطلوب بسبب الحرب على غزة.

ودعا فلاتو الحكومة الإسرائيلية لاتباع نهج متوازن فيما يتعلق نفقات الدفاع، وقال "إذا تم تجاوز الإطار، ستكون لذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك على الرفاهية في المجتمع. يمكن أن نعود إلى العقد الضائع، الذي تلا حرب يوم الغفران عندما تم تفجير الميزانية وانخفض معدل النمو بالاقتصاد عام 2016".

المصدر: صحيفة "غلوبس" الاقتصادية