الخارجية التايلاندية تكشف عدد مواطنيها المصابين في إسرائيل بعد قصف من جنوب لبنان

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية إصابة 5 مواطنين تايلانديين في الهجوم الصاروخي على شمال إسرائيل من لبنان أمس الاثنين، دون أن تؤكد وفاة أحدهم.

وأضافت الوزارة: "تم نقل أحد التايلانديين الخمسة الجرحى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وأصيب آخر بجروح طفيفة، وأصيب 3 مواطنين تايلانديين بجروح خطيرة وهم يتعالجون في مركز طبي في حيفا، حيث زارهم دبلوماسيون من السفارة التايلاندية في إسرائيل".

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قبل بدء الصراع مع "حماس"، كان أكثر من 30 ألف مواطن تايلاندي يعمل في إسرائيل.

وفي الأيام الأولى من الصراع قتل 39 تايلانديا واحتجزت "حماس" 54 تايلانديا كرهائن، ثم أطلق سراح 46 منهم، ولا يزال 8 أشخاص رهائن لدى "حماس".

تم نقل أكثر من 9 آلاف مواطن تايلاندي يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى بلادهم بعد بداية الصراع، بينما قام العديد من أرباب العمل الإسرائيليين بزيادة رواتب العمال التايلانديين بعد اندلاع النزاع، مما شجعهم على البقاء في البلاد وعدم العودة إلى تايلاند.

المصدر: نوفوستي