مصادر عبرية: رشقات صاروخية كثيفة من لبنان تسقط الآن على الجليل الغربي شمال إسرائيل (فيديو)

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في هدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "صفارات الإنذار دوت جراء إطلاق قذائف صاروخية على عدد من مستوطنات الجليل الغربي، وهي شلومي، وباتس، وليمان، وحانيتا، وميتسفاه، وروش هنكارا، وأدميت، ويارا، وعرب العرامشا، وابن مناحيم، وإيلون، وغورين، وزرعيت،و جورنوت، والجليل، وشمرا، وفي المنطقة الصناعية أكزيف ميلوفات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال هذا القصف على الجليل الغربي، تم إطلاق العشرات من صواريخ "الكاتيوشا" من لبنان.

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ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما تقصف القوات الإسرائيلية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT