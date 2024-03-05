بلينكن: يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار في غزة لزيادة وصول المساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.

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وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بغية زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أن الوضع الحالي في قطاع غزة غير مقبول.

وقال: "الولايات المتحدة تعتبر قطر شريكا أساسيا، وممتنون لهذه الشراكة.

وعلق بلينكن على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: "استهدف الحوثيون سفينة في البحر الأحمر وأغرقوها وهذا يتسبب في مشاكل بيئية".

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الولايات المتحدة حليف لقطر وعلاقتنا تشمل العديد من المجالات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي غير مسبوق والفوضى تعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسوريا، مضيفا :"نود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين".

هذا وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ151 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT