الجيش الإسرائيلي يرد على رشقات "حزب الله" الصاروخية التي استهدفت مستوطنة كريات شمونا (فيديو)

أصدر الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء بيانا بشأن رده على رشقات الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتجاه مستوطنة كريات شمونا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، هاجمت الطائرات الحربية موقع إطلاق في منطقة الطيبة انطلقت منه مساء اليوم (الصواريخ) إلى منطقة كريات شمونا" متابعا: "بالإضافة إلى ذلك، أغارت طائرة على موقع إطلاق للصواريخ في عرب اللويزا، حيث تم إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة كريات شمونا".

وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي "هيكلا عسكريا" لحزب الله، "في منطقة الدبين وبنية تحتية للتنظيم في منطقة عيتا الشعب".

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وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن مساء يوم الثلاثاء، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.

كما أكد أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء ذات اليوم، بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

المصدر: RT