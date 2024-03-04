في ساعات الفجر.."حزب الله" يستهدف قوة ‏عسكرية إسرائيلية بقذائف المدفعية و"يصيبها بشكل مباشر"

أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الثلاثاء، استهدافه لقوة ‏عسكرية إسرائيلية بقذائف المدفعية، مؤكدا "إصابتها بشكل مباشر".

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان)، قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابة ‏مباشرة".

وليل يوم الاثنين، وبعد نصف ساعة من قصفه مستوطنة قرب نهاريا بصواريخ كاتيوشا، أكد "حزب الله" استهدافه لتحرك آليات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة‏

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار الاشتباكات التي تدور بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شدد "الحزب" على أن جبهة لبنان مهمتها مساندة غزة، وتوقفها رهن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT