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صواريخ "حزب الله" اللبناني تصيب مبنى في شمال إسرائيل

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صواريخ
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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الثلاثاء، استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

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وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء يوم ‏الثلاثاء (بتوقيت لبنان)، مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكد "حزب الله" اللبناني قبل ذلك بساعات قليلة، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.

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كما أعلن الحزب أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

المصدر: RT

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