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وزير الدفاع الإسرائيلي: عدوان "حزب الله" يقربنا من نقطة حرجة

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وزير الدفاع الإسرائيلي: عدوان
Globallookpress
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن التوتر المستمر مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان ‭‬‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري.

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وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".

ويأتي تصريح غالانت في وقت أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وليل يوم الاثنين، وبعد نصف ساعة من قصفه مستوطنة قرب نهاريا بصواريخ كاتيوشا، أكد "حزب الله" استهدافه لتحرك آليات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة‏.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار الاشتباكات التي تدور بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شدد "الحزب" على أن "جبهة لبنان مهمتها مساندة غزة، وتوقفها رهن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

المصدر: RT

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