البحرية البريطانية: سفينة تجارية تلقت نداءات من جهة على أنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها

أعلنت البحرية البريطانية أن سفينة تجارية تلقت نداءات من جهة على أنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها.

وكتب الحساب الرسمي على منصة "إكس" للعمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO): "06 مارس 2024 تلقت سفينة تجارية نداءات من جهة وصفت نفسها بأنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن".

وأضاف: "ننصح السفن بالعبور بحذر في المنطقة وإبلاغ هيئة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه".

وتتصاعد الأزمة في خليج عدن بعد غرق سفينة "روبيمار" التي تحمل علم "بليز" قبالة السواحل اليمنية، بعد هجمات شنها "أنصار الله".

وتعرضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

المصدر: هيئة البحرية البريطانية لعمليات التجارة