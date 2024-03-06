"حماس" تصدر بيانا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل

أكدت حركة "حماس" أنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب على قطاع غزة، "لكن الاحتلال يتهرب من استحقاقات الاتفاق".

وقالت "حماس" في بيانها: "لقد أبدت الحركة المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا".

وأكدت أنها ستواصل "التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".

وكشف مصدر مصري رفيع لـRT أن المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال تواجه صعوبات، مشيرا إلى عقد جولة جديدة اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، إن إسرائيل "كعادتها تماطل في المفاوضات"، مؤكدا رفض أي اتفاق لا يشمل وقف النار وكسر الحصار عن غزة وانسحاب الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها قناة "القاهرة الإخبارية" الاثنين، أن "تقدما ملحوظا سُجّل خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة".

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة "حماس" المشارك في التفاوض دفع بصعوبة تقديم حصر دقيق بأسماء وأعداد الأسرى من الإسرائيليين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، وأن بعض هؤلاء الأسرى بحوزة فصائل أخرى، ما يصعّب فرص جمع معلومات كافية بشأنهم.

المصدر: RT