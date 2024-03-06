لابيد: الكارثة قادمة إذا بقي نتنياهو في منصبه

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن إسرائيل بانتظار "كارثة" إذا بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه.

وعن قرار اللجنة الحكومية الإسرائيلية بتحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن حادث التدافع الذي وقع قبل 3 سنوات بحفل "لاك بوعومر" الديني اليهودي، وعدم فرض عقوبات عليه بسبب منصبه، قال لابيد: "لو كان نتنياهو مواطنا عاديا لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال ولدخل السجن. وكانت أعذاره وتفسيراته في اللجنة مظهرا مثيرا للشفقة للجبن والتهرب من المسؤولية".

ورأى أنه "إذا بقي نتنياهو في منصبه، فسنجلس هنا وننتظر الكارثة التالية. وإذا بقي رئيسا للوزراء، فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".

אם נתניהו נשאר בתפקידו, אז אנחנו רק יושבים פה ומחכים לאסון הבא. אם הוא יישאר ראש ממשלה, האסון הבא הוא רק עניין של זמן — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 6, 2024

وعن تقرير القناة 12 بأن مكتب نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في لندن بعدم تيسير زيارة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى بريطانيا، رأى لابيد أنه "كان ينبغي على السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية لغانتس".

وأضاف: "من الواضح أن هذه تعليمات غير قانونية لرئيس وزراء غير مسؤول. هذه التعليمات تعرض وزيرا ورئيسا سابقا للأركان للخطر، ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين".

שגרירות ישראל בבריטניה היתה צריכה לסרב מיד להוראת נתניהו לא לטפל בסידורי האבטחה של השר גנץ. זוהי הוראה בלתי חוקית בעליל של ראש ממשלה חסר אחריות. ההוראה הזו מסכנת שר בקבינט ורמטכ"ל לשעבר, שלא לדבר על המבוכה מול הבריטים — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 6, 2024

المصدر: RT