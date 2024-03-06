وسائل إعلام إسرائيلية: طعن مستوطن شمالي القدس واعتقال المشتبه بالاعتداء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء بتعرض مستوطن للطعن في حي نيفي يعقوب شمال القدس، واعتقال المشتبه بتنفيذ الاعتداء.

وأوضح البلاغ الأولي الصادر من الشرطة الإسرائيلية: "ورد بلاغ عن تعرض رجل للطعن في حي نيفي يعقوب شمال أورشليم القدس على يد مشتبه به، حيث أصيب بجراح وانسحب المنفذ".

وباشرت القوات الإسرائيلية المتواجدة في مكان الحادث البحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار، وملابسات وخلفية الحادثة قيد التحقيق.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد من استنفار الشرطة الإسرائيلية في حي بيت حنينا شمال القدس بعد طعن المستوطن.

فيما أفادت مصادر عبرية في وقت لاحق بأن "الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال منفذ العملية في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس".

وشهد حي نيفي يعقوب في العام الماضي عملية كبيرة أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين.

وتقع بين الفترة والأخرى عمليات طعن يقوم بتنفيذها شبان فلسطينيون ضد الإسرائيليين وذلك في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية يشكل مستمر.

كما قام الجيش الإسرائيلي عدة مرات بقتل مواطنين فلسطينيين بذريعة أنه اشتبه بوقوع محاولة طعن.

المصدر: RT