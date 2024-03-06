صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30717 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30717 قتيلا، و72156 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير صحة غزة: "ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيد و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان:" لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم"

وتابع البيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30717 شهيد و 72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وختم البيان: "تعمد الاحتلال قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152، كما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT