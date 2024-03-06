قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف الطيران الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل "3 مواطنين على الأقل ووقوع عدد من المصابين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الثلاثاء، ببيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133 صحافيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد سلامة، المذيع والصحفي في قناة الأقصى الفضائية".

وأكد البيان أن سلامة "استشهد في قصف إسرائيلي طال منزلا في مدينة دير البلح".

ارتقاء الزميل الصحفي الحبيب محمد سلامة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلته ..

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/1kPznqdgrB — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 5, 2024

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب غزة بشكل مكثف.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: "وفا"