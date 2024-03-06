وزير الدفاع الإسرائيلي لتلاميذ مدرسة: يمكنكم حمل السلاح بيد والكتاب في يد أخرى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة إلى مدرسة بني دافيد الإعدادية، متوجها بكلامه للطلاب إنه "يمكنكم حمل السلاح في يد وكتاب مدرسي في اليد الأخرى".

وأضاف غالانت خلال حديثه مع طلاب المدرسة الإعدادية قبل العسكرية أن "حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود كهيئة حكومية وكهيئة عسكرية. سنطاردهم في كل مكان".

وقال غالانت لطلاب المرحلة الإعدادية: "أنتم الدليل الواضح على أنه يمكنكم حمل سلاح في يد وكتاب مدرسي في اليد الأخرى".

المصدر: يديعوت