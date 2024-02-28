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وزير الدفاع الإسرائيلي: الأثمان التي نتكبدها في قطاع غزة باهظة وعلى جميع فئات المجتمع تقاسم الثمن

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وزير الدفاع الإسرائيلي: الأثمان التي نتكبدها في قطاع غزة باهظة وعلى جميع فئات المجتمع تقاسم الثمن
RT @idfonline
جنود إسرائيليون
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأربعاء، إن الأثمان التي يتكبدونها بقطاع غزة في صفوف القتلى والجرحى باهظة.

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وأضاف غالانت "جنودنا يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية ونبذل قصارى جهدنا لاستعادة المختطفين".

وأردف قائلا "هناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط"، مشيرا إلى أنه يجب على كل فئات المجتمع أن تتقاسم الثمن الباهظ الذي ندفعه خلال الحرب.

وتابع قائلا "لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه يجب الوصول إلى الاتفاقات المطلوبة فيما يتعلق بقانون التجنيد بين أعضاء الائتلاف، معربا عن أمله أن تنضم المعارضة للعمل على التعديلات.

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وأردف غالانت بالقول "هذا ليس أمرا سياسيا بل أمر وطني".

وشدد على أنهم لن يترددوا في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية.

من جهته، أفاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأن كل فئات المجتمع يجب أن تكون جزءا من الخدمة العسكرية وهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية.

وأوضح أنه سيعمل مع وزير الدفاع من أجل التوصل إلى اتفاق عام لقانون التجنيد وإجماع وطني ممكن.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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