البيت الأبيض: سفينة "ترو كونفيدنس" التي هاجمها الحوثيون ليست أمريكية

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن سفينة "ترو كونفيدنس" التي استهدفتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في خليج عدن مملوكة لليبيريا وليست أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحافي: "اليوم، قتل الحوثيون مدنيين أبرياء بينما يواصلون هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية الدولية، مما ألحق الضرر بالدول في جميع أنحاء العالم. وكانت السفينة التي هاجموها هي سفينة شحن مملوكة ليبيريا وترفع علم بربادوس. إنها ليست سفينة أمريكية على عكس ما يزعمه الحوثيون".

وأضافت: "هذه الهجمات المتهورة التي شنها الحوثيون المدعومين من إيران لم تعطل التجارة الدولية فحسب، بل أودت أيضا بحياة البحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم الذين يقومون ببساطة بعملهم". ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة تعول على دعم الدول الأخرى من أجل "وقف هذه الهجمات الفظيعة".

وردا على سؤال حول كيفية تصرف واشنطن في حالة تعرض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كنتم تشاهدون رد فعلنا منذ وقت ليس ببعيد، عندما قتل ثلاثة من جنودنا رأيتم رد فعلنا".

وحول إذا ما كان الجانب الأمريكي ينوي مواجهة الحوثيين "بشكل أكثر فعالية" في ضوء ما حدث، أجابت جان بيير: "ستستمر الولايات المتحدة بالتأكيد في اتخاذ الإجراءات، ونعتقد أننا تمكنا من تقليص إمكاناتهم من خلال الإجراءات التي اتخذناها في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

وأضافت: "نحن نعلم أن هجماتنا أضعفت قدراتهم. وهذا الأمر المهم. لقد دمرنا كميات كبيرة من أسلحة الحوثيين. ويقوم جيشنا بشكل روتيني بتدمير صواريخ الحوثيين أثناء إعدادها للإطلاق، ولكن قبل استخدامها لمهاجمة السفن التجارية".

هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة".

وفي وقت لاحق، أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن مقتل بحارين اثنين على الأقل، إثر استهداف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كونفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى نشوب الحريق فيها.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية" داعيا كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة. وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT