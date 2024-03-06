الجيش الإسرائيلي يقصف مدينة حمد في خان يونس بالقنابل الفوسفورية ومسيراته تحذر الفلسطينيين (فيديو)

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه مناطق مدينة حمد في خان يونس بالقنابل الفوسفورية والصواريخ منذ الفجر، وأن الدخان الأبيض يغطي منطقة القصف.

وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف شارع الجية والمناطق القريبة، كما قصفت مدفعيتها بشكل مكثف ومتواصل مناطق في شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر فيديو طائرات "كواد كابتر" مسيرة إسرائيلية تحذر قاطني "مدينة حمد السكنية" بتسجيل صوتي: "إلى سكان مدينة حمد السكنية مدينة حمد منطقة قتال خطيرة الجيش الإسرائيلي يعمل على تدمير حركة "حماس" في منطقتكم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في منطقة حمد بخان يونس، تم التعرف على عدد من الإرهابيين والقضاء عليهم، في غارة جوية بطائرة مروحية".

وأضاف: "كانت بنادق وذخائر من طراز "AK-47" بين الكمية الكبيرة من الأسلحة التي تم العثور عليها وضبطها خلال عمليات التفتيش في منطقة حمد".

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وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT