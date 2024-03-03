المسيرات تبث رسائل صوتية لسكان مدينة حمد التي بنتها قطر في خان يونس

أظهر مقطع فيديو طائرات "كواد كابتر" مسيرة إسرائيلية وهي تحذر سكان "مدينة حمد السكنية" في خان يونس، وسط قطاع غزة.

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وبثت الطائرات تسجيلا صوتيا جاء فيه أن مدينة حمد هي منطقة قتال خطيرة، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير حركة "حماس" في المنطقة.

وفي أكتوبر 2012، تبرعت قطر بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع "حيوية" في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أمير دولة قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

المصدر: RT