إسرائيل تنشر مشاهد مصورة من الجو لغاراتها على خان يونس (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا يتعلق بعمليته العسكرية في قطاع غزة مرفقا بمشاهد مصورة من الجو لغاراته على أهداف تابعة لـ"حماس" في خان يونس جنوبي القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 نفذت خلال الليل سلسلة واسعة من الضربات على أهداف في غرب خان يونس، كما قصف سلاح الجو حوالي 50 هدفا في غضون 6 دقائق، بإسناد مدفعي، مشيرا إلى أنه قضى على أكثر من 30 مسلحا يوم أمس كما عثرت قواته على أسلحة وسط قطاع غزة.

هذا وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT