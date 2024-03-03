مقتل 14 فردا من عائلة واحدة في رفح والغارات الإسرائيلية مستمرة في وسط وشمال القطاع (صور)

قتل 14 شخصا معظمهم من الأطفال وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرقي رفح.

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وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من القتلى والمصابين وإنقاذ العالقين تحت أنقاض المنزل المكون من 4 طوابق.

وفي خان يونس، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية بالتزامن مع تقدمه باتجاه أبراج حمد، وسط إطلاق للقذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي شمال ووسط القطاع، قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية بوصول 8 قتلى لمستشفى كمال عدوان بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أبو وادي بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما قتل 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف منزل لعائلة الكحلوت في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

المصدر: RT