الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيام النازحين في رفح تمثل أنباء مشينة يعجز اللسان عن وصفها

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت أن التقارير الواردة عن قصف خيام النازحين في رفح هي أنباء مشينة يعجز اللسان عن وصفها، داعيا لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال أدهانوم غيبريسوس على حسابه عبر منصة "إكس": "التقارير التي تفيد بأن الخيام التي تؤوي النازحين في رفح قد تعرضت للقصف وأدى ذلك إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50 آخرين، بما في ذلك الأطفال، هي أنباء مشينة ويعجز اللسان عن وصفها".

وأضاف "من بين القتلى اثنان من العاملين في مجال الصحة، العاملون في مجال الصحة والمدنيون ليسوا أهدافا (حربية)، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات. نحث إسرائيل على وقف إطلاق النار".

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان "استشهاد 11 مواطنا وإصابة نحو 50 آخرين من بينهم أطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان بمدينة رفح".

هذا وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT