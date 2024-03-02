صحة غزة: مقتل 11 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب المستشفى الإماراتي في رفح (فيديو)

قتل 11 شخصا وأصيب 50 آخرين اليوم السبت بقصف إسرائيلي على خيمة بالقرب من المستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان غرب رفح.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة بقطاع غزة: "استشهاد 11 مواطنا وإصابة نحو 50 آخرين من بينهم أطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان برفح".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30320 قتيلا، و71533 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT