مشاهد قاسية.. اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين قرب المشفى الإماراتي برفح

نشرت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لاستهداف الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين قرب المستشفى الإماراتي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 11 شخصا وأصيب 50 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

أيها المجتمع الدولي الأعمى :

ماذا لو قصفت روسيا، أوكرانيين يحاولون الحصول على ابسط مساعدات غذائية؟

ماذا لو قصفت روسيا خيم النازحين؟!



11 شهيدا و50 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين قرب مستشفى تل السلطان غرب رفح#مجزرة_الطحين#غزة_تُباد#كهربا_أخده_صحpic.twitter.com/iNoh6pL3n4 — وفاء 🔻 (@guptashiraz) March 2, 2024

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30320 قتيلا، و71533 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT