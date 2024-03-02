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مشاهد قاسية.. اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين قرب المشفى الإماراتي برفح

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مشاهد قاسية.. اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين قرب المشفى الإماراتي برفح
Gettyimages.ru
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نشرت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لاستهداف الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين قرب المستشفى الإماراتي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 11 شخصا وأصيب 50 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30320 قتيلا، و71533 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT

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