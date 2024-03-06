نواب أمريكيون: اجتياح إسرائيل لرفح ينتهك قواعد تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي توجهوا برسالة للرئيس جو بايدن أعربوا فيها عن مخاوفهم من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح.

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وأوضح النواب في رسالتهم وفقا "لأكسيوس" أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سينتهك الأسس والقواعد التي تم سنها بخصوص تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا ما أقدمت تل أبيب على هذه الخطوة.

واستشهد النواب في رسالتهم بالمذكرة التي وقعها بايدن الشهر الماضي والتي تطالب أي دولة تتلقى المساعدات الأمريكية بتقديم ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها ستلتزم بالقانون الدولي، مبينين أن اجتياح رفح من المرجح أن يتعارض مع المذكرة في ظل غياب خطة إسرائيلية ذات مصداقية لحماية المدنيين في قطاع غزة.

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وحث النواب بايدن على "استخدام كل أداة ممكنة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأمريكية على تنفيذهم للاتزامات المطالب بها في المذكرة، مشددين على أن هذا الغزو المرتقب سيتسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأغرقت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر قطاع غزة في أزمة إنسانية حادة ولا سيما شماله الذي يصعب الوصول إليه وحيث بلغ الجوع "مستويات كارثية" بحسب برنامج الأغذية العالمي.

المصدر: "أكسيوس"