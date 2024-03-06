"المقاومة الإسلامية في العراق" و"حزب الله" اللبناني يستهدفان شمال إسرائيل بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء، استهدافها مطار كريات شمونا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

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وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله" اللبناني شنه هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة الإسرائيلي، و"إصابة هدفها بدقة".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأوضح "حزب الله" في بيانه قائلا: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎وردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء (بتوقيت لبنان)، هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة". ‏

ومساء يوم الثلاثاء أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

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وأكد "حزب الله" اللبناني قبل ذلك بساعات قليلة، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.

وأضاف أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

ومساء ذات اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار الاشتباكات التي تدور بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شدد "الحزب" على أن "جبهة لبنان مهمتها مساندة غزة، وتوقفها رهن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، بالإضافة إلى الهجمات التي تشنها "المقاومة الإسلامية في العراق" دعما لغزة.

المصدر: RT